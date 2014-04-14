Захід повинен надати збройну підтримку українцям в боротьбі з РФ - Бжезінський

Таку думку висловив колишній радник президента США та відомий американський аналітик Збігнєв Бжезінський в ефірі СNN.

"Росія стверджує, що це повстання людей, а насправді перевіряє, чи може захопити цю територію без великого протистояння та продовжувати говорити, що цей регіон сам від'єднався від України", - сказав він.

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"Я бачу вражаючу схожість між тим, що сталося кілька тижнів тому в Криму, та тепер на сході. Групи бандитів у формах без розпізнавальних знаків з’являються несподівано та виглядають практично так само, як ті в Криму, та у кількох містах на сході пробують зробити те саме, що там", - наголосив аналітик.

Бжезінський зазначив, що у випадку протистояння росіяни планують ввести війська, котрі сконцентрували на кордоні з Україною, та зауважив, що подальший розвиток подій буде дуже залежати від самих українців.

За його словами, без протистояння Росія зробить з черговими українськими регіонами те саме, що з Кримом, і Захід у такому випадку не буде активно втручатися в справи.

"Якщо вирішать чинити опір, то правдоподібно вони будуть програвати крок за кроком, але якщо цей опір утримається, то Захід - сподобається йому це чи ні - буде під великим громадським тиском, аби надати їм допомогу", - сказав він.

Бжезінський закликав чим швидше про це офіційно поінформувати українців, бо це також зможе зменшити шанси на збройний конфлікт.

"Якщо поінформуємо їх про це завчасно, то дуже правдоподібно, що українці повстануть проти Росії, а якщо росіяни будуть це знати, то двічі подумають перед тим, як вирушити у велику кампанію", - сказав аналітик.

Бжезінський також провів паралелі з подіями в Україні з протистоянням США та Росії у В'єтнамі.

"Досить подумати про В'єтнам. Ми там втратили тисячі людей, але хто озброював в'єтнамців? Росіяни. Вони не бачили в цьому нічого поганого, бо бачили в цьому свій геополітичний інтерес", - зауважив він.

"Думаю, що у випадку України ми можемо бути активні власне у такому вимірі", - додав він.