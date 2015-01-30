Порошенко підписав указ про медаль "Захиснику Вітчизни"

Відповідний указ опублікований на президентському сайті.

Медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджуються ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників, та інші громадяни України за виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України.

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Цією нагородою можуть бути відзначені громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Нагородження медаллю провадиться указом президента.

Нагородження медаллю "Захиснику Вітчизни" може бути проведено посмертно.