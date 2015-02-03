У проект бюджету США заклали $117 млн допомоги для України

Про це повідомляється у бюджетному посланні президента країни Барака Обами, передає DW.DE.

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"У відповідь на агресивні дії Росії і спроби вплинути на політику сусідніх країн до бюджету вносяться пропозиції щодо підтримки союзників по НАТО і держав-партнерів у Європі", - йдеться в документі.

В ньому зазначається, що фінансова підтримка має піти на сприяння демократичним процесам, ефективному держуправлінню, роботі сил безпеки, реалізації принципів правової держави та заходів з боротьби з корупцією, а також на сприяння європейській інтеграції, торгівлі та енергетичній безпеці.

Крім цього передбачається виділити Україні $1 млрд кредитних гарантій. Ці гарантії мають допомогти Україні "продовжити шлях до економічного оздоровлення, реформ та покращення доступу до міжнародних фінансових ринків", зазначається у документі.

Крім України на допомогу від США можуть розраховувати й Молдова та Грузія, яким пропонується виділити $51 млн. Ці гроші мають піти на фінансування "заходів з протидії російському тиску та діяльності з дестабілізації з боку Росії".