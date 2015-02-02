Заступник генсека НАТО: Росія повернеться до співпраці, коли ми покажемо нашу серйозність

Про це він заявив у понеділок в Осло, під час виступу в інституті Нобеля, повідомляє штаб-квартира НАТО. "Ми повинні залишатися єдиними та збільшити плату для Росії за її агресію. З часом Росія побачить, що в її інтересах повернутися до політики співпраці, але тільки, якщо ми покажемо, що серйозно сприймаємо наші принципи", - сказав він.

Вершбоу наголосив, що агресія Росії проти України не "ізольований випадок, але зміна гри європейської безпеки". "Це відображається у моделі поведінки, яка розвивається в останні декілька років, не зважаючи на наші зусилля достукатися до Росії та побудувати з нею європейську безпекову систему співпраці", - зазначив він.

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