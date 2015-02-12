Джерело: підписання угоди в Мінську зірвали "ДНР" та "ЛНР" за вказівкою РФ

10:25, 12 лютого 2015
Політика
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У Мінську до публічного підписання готувався документ, але церемонію зірвали представники терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

REUTERS

Про це "ЄвроПравді" розповіло європейське дипломатичне джерело, яке ознайомлене з деталями перемовин "нормандської четвірки" в Мінську.

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"Захарченко і Плотницький не підписують компроміс, погоджений лідерами з Путіним. Роблять вони це за інструкцією самих росіян, які працюють на зрив домовленостей і на демонстрацію, нібито "ДНР" та "ЛНР" - самостійні суб'єкти переговорів", - розповів співрозмовник.

"У критичний момент спостерігаємо дешевий театр. Але для всіх тут очевидно, що мир, схоже, не в інтересах Росії та її ставлеників", - додав співрозмовник.

Він також підкреслив, що за підсумками нічних переговорів позиція канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Оланда, які представляють ЄС, та позиція України лишаються узгодженими.

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