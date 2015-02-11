Лідери бойовиків "ЛНР" та "ДНР" також перебувають у Мінську - ЗМІ

Увечері в середу, 11 лютого, до Мінська також завітали лідери бойовиків "ЛНР" та "ДНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформаційне агентство dpa.

Про цей несподіваний візит агентству повідомив речник донецьких бойовиків Андрій Пургін. За його словами, обидва бойовики готові "підписати заключний документ, якщо саміт досягне успіху".

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Нагадуємо, що переговори у Мінську відбуваються у так званому "нормандському форматі" - тобто між лідерами України, Росії, ФРН та Франції. Як повідомляє кореспондентка DW, cаміт лідерів "нормандської четвірки" вже почався у Мінську. За її інформацією, запланований протокол заходу було порушено. Даних про проведення подальших зустрічей у білоруській столиці на даний момент немає.