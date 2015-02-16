Прес-конференція: Шляхи порятунку та розвитку українського кіно (наживо)

У заході візьмуть участь: музикант Святослав Вакарчук, кінорежисери Роман Балаян, Валентин Васянович, Михайло Іллєнко, Олесь Санін і Володимир Тихий. Кіно — це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного, духовного та ідеологічного розвитку суспільства, забезпечення національних інтересів у середині країни та за її межами, зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави, захисту інформаційної безпеки України та української ідентичності.

На сьогодні українське кіно не здатне вижити без допомоги держави, проте може бути важливим інструментом подолання цілого комплексу проблем, що існують у нашій країні. Для адаптації в Україні світового, і зокрема європейського, досвіду державного протекціонізму та фінансової підтримки національного кіно, українські кінематографісти пропонують об’єднати зусилля всіх зацікавлених осіб — творчих людей, представників бізнесу, членів уряду, народних депутатів та очільників нашої держави.

На прес-конференції учасники обговорять сучасний стан українського кіно і можливості виходу із скрутного становища, в якому воно опинилося. Зокрема, поряд із рішеннями законодавчого характеру, буде приділена увага і ролі власне кінематографістів у налагодженні діалогу з українським глядачем.