У Міноборони кажуть, що неправильно говорити про дотримання перемир'я з деякими порушеннями

Про це заявив замначальника управління інформтехнологій Міністерства оборони Сергій Галушко в ефірі програми "Свобода слова", пише Українська правда.

"Буде припинення вогню, наша сторона готова, можливо, навіть трошки на випередження, почати першими відведення (озброєнь). Але про режим припинення вогню поки не йдеться", - сказав Галушко.

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Він не вважає правильним стверджувати, що режим припинення вогню зберігається, за винятком деяких порушень.

"Окремі порушення", що вимірюються сотнею обстрілів, - це нонсенс", - заявив Галушко.