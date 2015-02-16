У Міноборони кажуть, що неправильно говорити про дотримання перемир'я з деякими порушеннями
23:52, 16 лютого 2015Політика
1536 0
Українська сторона готова до відведення озброєнь від лінії розмежування в зоні АТО, проте поки не бачить дотримання з боку бойовиків домовленості про припинення вогню.
Україна готова відвести озброєння, але обстріли не припинилися / © UNIAN
Про це заявив замначальника управління інформтехнологій Міністерства оборони Сергій Галушко в ефірі програми "Свобода слова", пише Українська правда.
"Буде припинення вогню, наша сторона готова, можливо, навіть трошки на випередження, почати першими відведення (озброєнь). Але про режим припинення вогню поки не йдеться", - сказав Галушко.
Читайте такожМіноборони Польщі про перемир'я в Україні: Найважче ще попереду
Він не вважає правильним стверджувати, що режим припинення вогню зберігається, за винятком деяких порушень.
"Окремі порушення", що вимірюються сотнею обстрілів, - це нонсенс", - заявив Галушко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter