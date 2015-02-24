Захід не готовий розв'язати третю світову через Україну - прем'єр Латвії
11:32, 24 лютого 2015Політика
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Країни Заходу утримуються "від занадто різкої реакції" у вигляді відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT або військового втручання в конфлікт на Донбасі, оскільки побоюються, що їх дії можуть посприяти подальшій ескалації конфлікту.
Захід веде себе вкрай обережно / lenta-ua.net
Про це заявила прем'єр Латвії Лаймдота Страуюма, повідомляє ZN.UA з посиланням на Delfi.lv.
"Ніхто не готовий почати третю світову війну. Особливо обережна у цьому плані Німеччина. Тому немає нічого більш важливого, ніж вести діалог і прийти до спільної думки", - пояснила Страуюма, при цьому зазначивши, що умови мирного договору на поточний момент не дотримуються.
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Також, як повідомила прем'єр, в ході візиту в Київ вона отримала докази участі військовослужбовців Росії в конфлікті в Донбасі, які не залишили у неї сумнівів щодо цього питання.
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