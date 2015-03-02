Порошенко ввів у дію рішення РНБО про звернення до ООН та ЄС щодо миротворців

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті глави держави.

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Згідно з повідомленням, РНБО вирішила, що інтереси забезпечення національної безпеки України та невідкладного вирішення кризової ситуації, що склалася в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також забезпечення ефективної імплементації мінських домовленостей вимагають звернення до Ради безпеки ООН і Ради Євросоюзу з проханням про розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки.

Крім цього, як зазначається, РНБО запропонувала президенту звернутися від імені зазначених міжнародних організацій з проханням про направлення в Україну миротворців, а також до Верховної Ради щодо прийняття такого звернення.

Разом з тим, згідно з указом, уряду доручено невідкладно внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань проведення на території України в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко закликав ввести миротворців ООН на Донбас, зазначивши, що найкращим форматом миротворчих сил була б поліцейська місія ЄС.