Порошенко повідомив Меркель, що хоче розміщення в Україні миротворчої місії ЄС

Президент України Петро Порошенко обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель стан виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови лідерів двох країн.

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Президент України повідомив, що українська сторона виконує Мінські домовленості. Натомість, бойовики не дотримуються режиму припинення вогню.

Співрозмовники також погодились, що ЄС у питанні подальшої політики щодо Росії має приділити належну увагу ситуації із виконання всіма сторонами Мінських домовленостей.

Президент України підкреслив важливість координації зусиль задля розміщення миротворчого контингенту в Україні та наголосив, що Україна зацікавлена, щоб такий контингент був сформований як місія Європейського Союзу.

Порошенко та Меркель також обговорили економічну ситуацію в Україні та можливість додаткових заходів для її стабілізації. Меркель запевнила у подальшій підтримці України в питанні надання нової розширеної програми з боку МВФ. Співрозмовники домовились підтримувати предметний діалог на рівні урядів двох країн, зокрема між міністерствами фінансів.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За результатами переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

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Серед іншого, нові домовленості, досягнуті ”нормандською четвіркою”, передбачають припинення вогню на сході України, відведення усіх важких озброєнь з української території. Також передбачені обмін і звільнення усіх полонених.

Згідно з домовленостями, Порошенко оголосив режим припинення в зоні АТО вогню з 15 лютого.

Однак бойовики порушують перемир’я, а також проводять перегрупування та нарощування сил уздовж всієї лінії розмежування у зоні АТО.