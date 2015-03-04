Рада коаліції о 12:00 розгляне питання щодо депутата Мельничука, який вчора побився з Ляшком

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутатам оголосив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні ВР не підтримала пропозицію позбавити Мельничука права участі у 5 пленарних засіданнях.

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Після цього лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко запропонував перенести це питання на кілька годин, а зараз рухатися по порядку денному.

Нагадаємо, вчора, 3 березня, у сесійній залі Верховної Ради сталася бійка за участю депутатів від Радикальної партії та колишнього члена фракції цієї партії Мельничука, який увійшов до депутатської групи “Воля народу”.