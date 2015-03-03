Засідання Ради закрито через бійку між Ляшком і Мельничуком
14:10, 03 березня 2015Політика
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У Верховній Раді сталася бійка між народними депутатами Олегом Ляшком і Сергієм Мельничуком. У зв'язку з чим ранкове засідання було достроково закрито.
У Раді знову побились депутати / УНІАН
У цій бійці також взяли участь депутати від Радикальної партії. Представники інших фракцій намагалися їх розборонити.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав припинити бійку. Однак не домігшись успіху, він достроково закрив ранкове засідання.
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Нагадаємо, Сергій Мельничук був виключений з фракції Радикальної партії, а сьогодні він увійшов до складу групи "Воля народу".
Ляшко побився з колишнім соратником Мельничуком у Верховній Раді
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