Черновецький нагадав, що завтра у нього - річниця

Завтра виповнюється два роки з часу обрання Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Київським міським головою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що за два роки роботи його команди для Києва і киян зроблено більше, ніж за 10 років роботи попередньої влади.

«Завтра буде два роки, як кияни проголосували за мене і мою команду на виборах київського мера і депутатів Київради 2006 року. І за ці два таких важких для усіх нас роки ми зробили більше, ніж попередня влада за 10 років”, - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, “Київ почав розвиватися: від хаотичної забудови, розтягування землі, нагромаджування диких кіосків, бруду у самому центрі столиці, варварського паркування – до планомірного розвитку інфраструктури, п`ятикратного збільшення бюджету і підвищення соціальної захищеності городян”. Також він повідомив, що його команда з випередженням перевиконує “всі ті передвиборні обіцянки, що дали 2 роки тому нашим виборцям у всіх напрямах, які ми визначили пріоритетними”.

“Ми збільшили у п`ять разів бюджет Києва. Тепер ці кошти йдуть на розвиток громадського транспорту, будівництво метро, соціальні програми, впорядкування і будівництво соціального житла”, - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера Києва, його команда працює у складному режимі, оскільки їй дісталася у спадок після правління попередньої київської влади повністю зруйнована система громадського транспорту, житловий фонд, який не підлягає ремонту, незаконні забудови на місцях знищених скверів і дитячих майданчиків.

«Ми з перших днів почали наводити лад у міському господарстві. І результати нашої роботи вже очевидні. Я і моя команда не займалися політичним базіканням, а працювали на благополуччя киян. Нашим пріоритетним завданням було і є підвищення якості життя мешканців Києва. І з цим завданням ми успішно справляємося. Сьогодні рівень середньої заробітної плати у столиці перевищує загальноукраїнський рівень на 80%. Київ – єдине місто в Україні, де за рахунок бюджетних коштів виплачуються надбавки до пенсій. І лише в столиці медичні та педагогічні працівники отримують доплату до заробітної плати, яка цього року буде збільшена ще вдвічі”, - заявив Київський міський голова.

Він нагадав, що цього року буде введено в дію чотири станції метрополітену.

За його словами, “надходження до київського бюджету від інвестиційної діяльності минулого року збільшились у 20 разів порівняно з 2005 роком. А це говорить про те, що Київ - інвестиційно-приваблива європейська столиця, здатна і надалі нарощувати обсяги міського бюджету, створювати нові робочі місця, розширювати фінансування соціальних проектів”.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що “2007 року введено в дію 1 400 тис. кв. м. житла, з яких 84,5 тис. кв. м. отримали безкоштовно люди, які стоять у черзі на квартири. Лише за перші місяці цього року 290 черговиків отримали безкоштовне соціальне житло. Усе це - результат нашої продуманої і копіткої праці”.

“Гасла і політичні обіцянки ніколи не зможуть покращити життя киян. Вони тільки заважають відкритому діалогу городян і вибраної ними влади. Тому ми займаємося конкретними справами, а не порожнім базіканням, на відміну від тих, хто, виходячи зі своїх шкурних інтересів, прагне захопити владу у столиці», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.