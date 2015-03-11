У Литві заявили, що політика Путіна може призвести до нових воєн в Європі

Про це заявив один з лідерів литовського руху за незалежність від СРСР Вітаутас Ландсбергіс, передає Бі-бі-сі. Він також підкреслив відмінність між сучасним станом речей і Росією за президентства Бориса Єльцина.

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"Ця ера була унікальною. Росія не хотіла бути агресивною імперією... Він ставився до нашої свободи з повагою", - сказав Вітаутас Ландсбергіс в інтерв'ю агентству Франс-прес.

На його думку, демократичний світ досі не усвідомив змін, які відбулися за 15 років президентства Володимира Путіна. "З 2000 року історія повинна визнавати новий період під назвою "путінські війни, - сказав колишній голова литовського Сейму. - І це тільки початок".

Зауважимо, що сьогодні 11 березня 1990 року Верховна рада - Відновлений сейм під керівництвом Вітаутаса Ландсбергіса проголосив Акт про відновлення незалежності Литви, в якому йшлося, що відновлюється скасована у 1940 році зовнішньою силою реалізація суверенних повноважень Литви, передає delfi.lt. До 1940 року Литва була суверенною державою, а після півстоліття була інкорпорована до складу СРСР, який окупував її.

Країна одержала міжнародне визнання у 1991 році. Першою Литву визнала Ісландія.