Президент Литви: Росія поводить себе як терорист

Президент Литви Даля Грібаускайте запевняє, що її країна буде продовжувати підтримувати Україну навіть в умовах російського тиску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

Лідер Литви наголосила, що її держава межує з тією самою країною, яка стала агресором на сході України. "Безпосередній агресор, який організував війну, безпосередньо бере участь у війні, постачає військове обладнання для ведення війни та поводиться як терорист не тільки на кордоні, але й в Україні", - наголосила Грібаускайте.

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Разом з тим вона зазначила, що в останній час спостерігається велика концентрація російської військової сили на кордоні з Литвою з боку Калінінграда, а також використання російської військової авіації біля кордонів з Литвою, що ставить під загрозу цивільну авіацію.

"Ми також знаходимось під загрозою... Ця демонстрація сили, це спроба налякати нас, щоб ми не підтримували Україну. Саме так ми розуміємо такі дії. Але ми не боїмося. Ми були в такій ситуації 25 років тому, 70 років тому, і ми вижили тільки тому, що не піддалися залякуванням", - зазначила Грібаускайте, підкресливши, що Литва підтримує Україну, український народ в боротьбі за свою свободу з Росією.

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Президент Литви закликала міжнародну спільноту підтримати Україну всіма можливими способами для збереження її незалежності та суверенітету.