Ватажки бойовиків поскаржилися Меркель і Олланду на Київ

11:23, 13 березня 2015
Політика
1391 0

Ватажки невизнаних «республік» Ігор Плотницький і Олександр Захарченко звернулися до президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням «натиснути» на Київ.

REUTERS

«Ми змушені звернутися до вас, як до гарантів мінських домовленостей, з проханням чинити тиск на Україну, аж до введення персональних та економічних санкцій, для спонукання її керівництва до виконання Комплексу заходів, затвердженого контактною групою 12 лютого цього року в Мінську при Вашій активній участі», - йдеться в заяві бойовиків, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На думку представників бойовиків, влада України «зриває графік відведення важких озброєнь».

Крім цього, у зверненні висловлено прохання заборонити в'їзд до Євросоюзу ряду українських лідерів, серед яких прем'єр-міністр країни Арсеній Яценюк, міністр оборони Степан Полторак і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Читайте такожВСУ не відведуть всю зброю до повної впевненості в аналогічних діях противника - штаб АТО

Як повідомляв УНІАН, Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

З 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню, проте терористи постійно порушують режим «тиші».

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, однак повністю не відведе техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter