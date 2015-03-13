Ватажки бойовиків поскаржилися Меркель і Олланду на Київ

«Ми змушені звернутися до вас, як до гарантів мінських домовленостей, з проханням чинити тиск на Україну, аж до введення персональних та економічних санкцій, для спонукання її керівництва до виконання Комплексу заходів, затвердженого контактною групою 12 лютого цього року в Мінську при Вашій активній участі», - йдеться в заяві бойовиків, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На думку представників бойовиків, влада України «зриває графік відведення важких озброєнь».

Крім цього, у зверненні висловлено прохання заборонити в'їзд до Євросоюзу ряду українських лідерів, серед яких прем'єр-міністр країни Арсеній Яценюк, міністр оборони Степан Полторак і секретар РНБО Олександр Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

З 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню, проте терористи постійно порушують режим «тиші».

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, однак повністю не відведе техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.