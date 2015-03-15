У ГПУ анонсували заборону звільняти під заставу звинувачених у сепаратизмі
18:41, 15 березня 2015Політика
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Найближчим часом до Кримінального кодексу України можуть бути внесені зміни, згідно з якими звільнення під заставу підозрюваних у сепаратизмі, злочинах проти держави буде неможливим.
Карпунцов анонсував зміни до КК / Фото УНИАН
Про таке в ефірі 5 каналу заявив старший помічник Генпрокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов, пише Українська правда.
За його словами, відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу будуть ухвалені найближчим часом.
Читайте такожДепутат: за Єфремова внесли заставу, він виходить на свободу"Прокуратура у минулому році подавала власні пропозиції стосовно скасування норм, які передбачають заставу по низці злочинів, таких, як злочини проти держави, корупційні злочини і інше. Зараз є аналогічні законодавчі ініціативи від народних депутатів. Думаю, найближчим часом зміни до КК України будуть прийняті", – зазначив Карпунцов.
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