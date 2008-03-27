Глава МЗС РФ вважає, що розширення НАТО не відповідає реаліям сучасності

Глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ називає плани з розширення НАТО "невідповідними реаліям сучасності".

Як повідомили УНІАН в МЗС РФ, про це він повідомив на прес-конференції в Москві.

"Ми сприймаємо плани з розширення НАТО як невідповідні реаліям сучасного світу, коли погрози для всіх спільні, і боротися з цими погрозами можна тільки спільно, а не механічно розширюючи блоки, що збереглися з часів "холодної війни", і не шляхом освоєння територій на основі блокових установок", - сказав С.ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання, як би він прокоментував вислови західних політиків про швидкий можливий вступ в НАТО України і Грузії.

Кажучи про квітневий саміт НАТО в Бухаресті, в рамках якого пройде також засідання Ради Росія-НАТО, С.ЛАВРОВ повідомив, що сторони мають намір розглянути всі ключові питання безпеки в Європі, включаючи питання ПРО і ДЗЗСЄ.

Міністр закордонних справ РФ також сказав, що найкращий спосіб зняти занепокоєння Росії щодо ПРО – відмовитися від планів її розгортання в Європі.

"Переговори тривають і сьогодні, не хотів би вдаватися в конкретні подробиці, але наша позиція проста. Ми переконані, що найкращим способом зняти все занепокоєння щодо третього позиційного району є відмова від цих планів і перехід на колективні проекти", - заявив він.

"Основні параметри альтернативного варіанту були запропоновані президентом Росії на початку минулого року", - додав С.ЛАВРОВ.

Він також нагадав, що сьогодні тривають російсько-американські консультації щодо ПРО, але, не зважаючи на нові пропозиції американців, США не мають наміру відмовлятися від планів розміщення ПРО в Східній Європі.

"Ми вивчаємо ці пропозиції, але наша принципова позиція залишається незмінною", - підкреслив міністр закордонних справ РФ.