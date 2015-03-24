СБУ затримала чотирьох осіб, причетних до діяльності "ЛНР" та "ДНР"

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з інформацією, у Станично-Луганському районі затримано інформатора бойовиків, місцевого мешканця, 1978 року народження. Він був завербований у Луганську представниками одного з підрозділів військової розвідки Росії і погодився на співпрацю.

За їхньою вказівкою зловмисник дізнавався дані про блокпости ЗСУ, кількість бійців та їхнє озброєння. Під час чергового "спостереження" його затримали контррозвідники, повідомили в СБУ.

Інший інформатор, згідно з інформацією, виходив на зв'язок з терористами із Маріуполя, повідомляючи бойовикам про будівництво ліній оборони міста.

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Слідчі СБУ відкрили й розслідують також кримінальне провадження стосовно мешканця Красногорівки Мар’їнського району Донецької області, який передавав бойовикам відомості про ситуацію у місті.

Крім того, у Слов’янську затримано бойовика так званої "ДНР", 1995 року народження. У квітні-травні минулого року він охороняв один з блокпостів, з автоматом у руках патрулював містом. "Після втечі поплічників залишився у Слов’янську, підтримуючи зв'язок зі своїми ватажками", - повідомили в СБУ.