Міліція нагрянула з обшуками до офісу ДСНС і до місць проживання затриманих керівників

14:34, 25 березня 2015
Політика
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Правоохоронці ведуть обшуки в приміщенні Держслужби України з надзвичайних ситуацій та у місцях проживання Сергія Бочковського та Василя Стоєцького.

УНИАН

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу, передає ZN.UA.

"Протягом 24 годин буде пред'явлено звинувачення. Одночасно зараз йдуть обшуки в офісі ДСНС та за місцями проживання Бочковського і Стоєцького", - сказав він.

За його словами, слідство веде МВС, матеріали потім передадуть в Генпрокуратуру.

"Я б хотів, щоб справа залишалася в рамках Слідчого управління МВС, тому що матеріали напрацювали і розкрили співробітники внутрішньої безпеки", - сказав він.

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Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України був заарештований голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський і його заступник Василь Стоєцький.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, Бочковскому і Стоецкому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі палива у приватних компаній за завищеними цінами. Чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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