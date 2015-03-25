Міліція нагрянула з обшуками до офісу ДСНС і до місць проживання затриманих керівників

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на брифінгу, передає ZN.UA.

"Протягом 24 годин буде пред'явлено звинувачення. Одночасно зараз йдуть обшуки в офісі ДСНС та за місцями проживання Бочковського і Стоєцького", - сказав він.

За його словами, слідство веде МВС, матеріали потім передадуть в Генпрокуратуру.

"Я б хотів, щоб справа залишалася в рамках Слідчого управління МВС, тому що матеріали напрацювали і розкрили співробітники внутрішньої безпеки", - сказав він.

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Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України був заарештований голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський і його заступник Василь Стоєцький.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, Бочковскому і Стоецкому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі палива у приватних компаній за завищеними цінами. Чиновників затримали в порядку ст. 208 КПК України.