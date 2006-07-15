Ющенко: нові парламентські вибори є надто дорогим задоволенням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що нові парламентські вибори є надто дорогим задоволенням.

На цьому Президент наголосив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників, яке було присвячене парламентській кризі.

“Я стою на позиції, що позачергові парламентські вибори – це надто дороге задоволення для країни. Нова виборча кампанія посилить суспільну апатію, загальмує поступ до Світової організації торгівлі, призупинить прийняття бюджету на наступний рік”, - зокрема сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, право Президента на розпуск парламенту – це його останній аргумент, який він обов’язково використає у разі, якщо парламент, лідери політичних сил, кожен депутат не усвідомлять своєї відповідальності перед Україною.

“Але як глава держави, який усвідомлює ціну такого кроку, я сподіваюся, що в політиків вистачить мудрості знайти компроміс до 25 липня – дня, коли згідно з Конституцією, Президент отримає право розпуску недієздатного парламенту, який не зміг сформувати нового уряду”, - додав глава держави.

Зазначивши, що він усвідомлює, що сьогодні є політичні сили, які налаштовані на радикальний розвиток подій, тому що “вони зацікавлені у конфронтації заради одного – абсолютної влади”, В.ЮЩЕНКО підкреслив: “Але треба усвідомити, що будь-який силовий варіант тільки посилює розколи і протиріччя в суспільстві. Розрубати Гордіїв вузол у політиці – це не завжди вирішити проблему”.

В цьому контексті В.ЮЩЕНКО наголосив, що не допустить “анархії і хаосу”.

“Я не дозволю дій, від яких отримають вигоду сили, що працюють проти України. Я не дозволю, аби країна була штучно розірвана навпіл політиканами”, - заявив він.