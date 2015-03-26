Порошенко представив нового губернатора Дніпропетровщини

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося під час наради з активом області в присутності колишнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.​

Як повідомляв УНІАН, 25 березня президент України Петро Порошенко підписав заяву Ігоря Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Порошенко також повідомив, що виконувачем обов'язків голови Дніпропетровської ОДА буде призначено Валентина Резніченка.

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Довідка УНІАН. Валентин Резніченко народився 22 квітня 1972 року в Дніпропетровську. З 1996 року працював у групі компаній ТОВ "Український медіа холдинг". У 2003 році був призначений на посаду віце-президента ТОВ «Український медіа холдинг». З серпня 2014 Резніченко очолив Український державний центр радіочастот. Попередній голова ОДА Валерій Баранов подав у відставку 27 жовтня 2014.

21 лютого Порошенко призначив Резніченка головою Запорізької обласної державної адміністрації.