Заява Ігоря Коломойського агентству УНІАН

У зв'язку з випадками появи на різних медіа-ресурсах та соцмережах заяв від імені Ігоря Коломойського, екс-губернатор Дніпропетровської області зробив спеціальну заяву для агентства УНІАН:

«Всі заяви, які від мого імені будуть з'являтися найближчим часом без мого особистого контакту із засобами масової інформації, якщо вони не з'являються в агентстві УНІАН або в ТСН, прошу вважати явною провокацією або фейком.

Щоб уникнути непорозумінь також заявляю, що не веду ніяких особистих сторінок в соцмережах».