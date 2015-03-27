Збори суддів ВАСУ прийняли відставку голови суду Нечитайла

Відповідна заява була розглянута сьогодні на зборах суддів ВАСУ в Києві. Згідно з чинним законодавством, т.в.о. голови суду став старший за стажем роботи судді Дмитро Ліпський.

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Виступаючи перед колективом ВАСУ, Олександр Нечитайло пояснив, що із завтрашнього дня вступає в силу новий закон про судоустрій і статус суддів, який визначає цілий ряд положень, у тому числі порядок обрання голови суду. За словами Одександра Нечитайла, термін його повноважень спливає в червні цього року. "А отже, планувати свою роботу на два місяці недоцільно, тому новий голова суду зможе вже планувати свою роботу", - сказав Олександр Нечитайло, додавши, що саме через ці причини, а не будь-які інші, він прийняв відповідне рішення.

Він зазначив, що не має наміру висувати свою кандидатуру вдруге на посаду голови ВАСУ, але не заперечуватиме, якщо його кандидатуру буде запропоновано.