Збори суддів ВАСУ прийняли відставку голови суду Нечитайла
Збори суддів Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) прийняли заяву голови суду Олександра Нечитайла про складання повноважень.
Відповідна заява була розглянута сьогодні на зборах суддів ВАСУ в Києві. Згідно з чинним законодавством, т.в.о. голови суду став старший за стажем роботи судді Дмитро Ліпський.
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Виступаючи перед колективом ВАСУ, Олександр Нечитайло пояснив, що із завтрашнього дня вступає в силу новий закон про судоустрій і статус суддів, який визначає цілий ряд положень, у тому числі порядок обрання голови суду. За словами Одександра Нечитайла, термін його повноважень спливає в червні цього року. "А отже, планувати свою роботу на два місяці недоцільно, тому новий голова суду зможе вже планувати свою роботу", - сказав Олександр Нечитайло, додавши, що саме через ці причини, а не будь-які інші, він прийняв відповідне рішення.
Він зазначив, що не має наміру висувати свою кандидатуру вдруге на посаду голови ВАСУ, але не заперечуватиме, якщо його кандидатуру буде запропоновано.