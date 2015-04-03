Скасування санкцій проти Ірану сприятливо вплине на Україну - російський історик

Про це сказав у коментарі виданню ГОРДОН російський історик, філософ і релігієзнавець, професор Андрій Зубів.

"Я думаю, що скасування санкцій проти Ірану благотворно позначиться на Україні і на російсько-українських відносинах, тому що Росія рухається у тому ж напрямку - в напрямку контролю над санкціями. Але є ще маса інших моментів, які не мають ніякого стосунку до Росії і Україні - це рух Ісламського держави і шиїтський рух в Адені, але про це ми не будемо говорити. Зараз у світі все відбувається швидко, і становище Росії зараз непросте, тому я думаю, що протягом найближчих трьох місяців ми можемо очікувати абсолютно явних позитивних ефектів", - повідомив він.

На думку професора, санкції проти Росії вже дають свої плоди - всі добровольчі загони сепаратистів взяті під контроль.

"Це (санкції - ред.) одна з причин, чому зараз на Донбасі, в "ДНР" і "ЛНР" змінено практично все військове керівництво і взяті під контроль всі дійсно добровольчі загони сепаратистів. Вони всі взяті під контроль і значною мірою роззброєні, тому що бояться, що ці добровольці не від великого розуму зроблять якісь дії, аналогічні обстрілу Маріуполя, і все зірвуть, все зламають", - заявив Зубов.

Читайте такожУ "ЛНР" слідом за "ДНР" вирішили роззброїти бойовиків, які не вступили у "народну міліцію"Професор також вважає, що угода щодо зняття санкцій з Ірану вдарить по економіці Росії.

"Я думаю, що угода по Ірану вплине чисто економічно, тому що впаде ціна на нафту - це найголовніший момент в скасуванні іранських санкцій. Російська нафта впаде, і надходження в російський бюджет знизяться. Економічний фактор дуже важливий. Через санкції, через економічний тиск здійснюється головний контроль Заходу над політикою Росії. З-під цього контролю Росія вийти не може, тому що вона дуже тісно пов'язана зі світовою економікою, з світовою фінансовою системою", - заявив Зубов.

Також, за його словами, політична еліта Росії повинна зрозуміти, що поступки світовій спільноті несуть за собою зняття санкцій і велику кількість дивідендів.

"Другий дуже важливий момент - це сам приклад факту скасування санкцій, тому що, безумовно, для іранської економіки і політики (мова йде про стан суспільства, про його утримання або невдоволення владою) скасування санкцій нескінченно добре. Іран ніколи б не пішов на ті поступки, які їм, зрештою, довелося зробити в області ядерної енергетики, військових ядерних проектів, якби він не стояв на межі глибокої економічної кризи. Це приклад того, що можна досягти угоди з Заходом, що ці поступки компенсуються тут же скасуванням санкційного режиму. Для російської еліти, яка знається на таких речах, це дуже важливий знак. Дивіться: Іран зробив і отримав величезну кількість дивідендів від цього - і нам треба зробити", - підсумував Зубов.