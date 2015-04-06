Симоненко прибув на допит в СБУ

В інтерв'ю журналістам він заявив, що “всім очевидно що у черговий раз намагаються розправитися над Компартією виходячи з того, що у травні буде різко загострюватися соціальна напруга серед населення”, - сказав Симоненко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко погодився прийти на допит в СБУ в понеділок, 6 квітня, на 10.00.

Довідка УНІАН. 30 березня міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до Служби безпеки України з вимогою перевірити поширену напередодні народними депутатами інформацію про обрання лідера українських комуністів Симоненка в президію пленуму Комуністичної партії Російської Федерації.

Мін'юст також вимагає провести додаткове розслідування причетності Симоненка до кримінальних правопорушень, пов'язаних із фінансуванням тероризму, підтримкою терористичних організацій ДНР і ЛНР, визнанням анексії Криму та діями, спрямованими на повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України.