Ющенко узявся за сокиру, щоб допомогти мистецтву (фоторепортаж)

Per aspera ad astra!

Учора Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у впорядкуванні території Мистецького арсеналу. Президент разом з курсантами, студентами, козаками, міністрами вирубував кущі, переносив сміття з території музею. Після фізичних екзерсисів Віктор Ющенко провів екскурсію для журналістів залами майбутнього музею. Фото Миколи Лазаренка POOL/УНІАН

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