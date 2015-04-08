Для кримчан запустили онлайн-проект з вивчення української мови та літератури

Усю інформацію на сайті структуровано на три курси: популярна мова і література, базовий курс української мови і літератури, українська мова і література для складання ЗНО.

Читайте такожРосія завалила Крим антиукраїнською літературою (фото)Як повідомляється на ресурсі, викладачі завжди перебувають на зв’язку (он-лайн) з 09.00 до 23.00 за київським часом і можуть консультувати, відповідати на запитання, надавати рекомендації тощо телефоном, скайпом чи через електронну пошту.

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