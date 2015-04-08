ВР ратифікувала угоди про точки стику держкордонів України з сусідами

Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України, урядом Республіки Білорусь і урядом Республіки Польща про точку стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща» (№0010).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 народних депутатів із 354 зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідна угода про точку стику державних кордонів України, Білорусі і Польщі була підписана 14 березня 2013 року в м. Луцьк. Вона набуває чинності з дати отримання останньої ноти, що підтверджує виконання кожною із Сторін необхідних внутрішньодержавних процедур.

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В угоді зазначається, що точка стику державних кордонів України, Білорусі і Польщі знаходиться на перетині лінії, що проходить по середині річки Західний Буг (Буг), з лінією, яка є продовженням південної бровки каналу Мостицького.

Точка стику кордонів позначена на Делімітаційній карті стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща масштабу 1:10000, яка є невід'ємною частиною цієї угоди.

Точка стику кордонів позначається на місцевості прикордонним знаком "Буг".

Сторони в тримісячний строк з дати набуття чинності цією угодою створять Спільну українсько-білорусько-польську комісію з метою позначення точки стику кордонів на місцевості та підготовки і підписання демаркаційних документів.

Зазначається, що витрати, пов'язані з виконанням спільних робіт, зазначених у пункті 2 цієї статті, Сторони покривають на паритетній основі.

Кожна зі Сторін вживає необхідних заходів з метою підтримання в належному стані елементів прикордонного знака, що знаходяться на території її держави, і недопущення їх переміщення, пошкодження, зникнення або знищення, а також заходів, спрямованих на забезпечення видимості між елементами прикордонного знака.

Передбачається, що Сторони вживатимуть заходів, які забезпечуватимуть незмінність положення русла річки Західний Буг (Буг) у районі точки стику кордонів.

У випадку природних змін русла річки Західний Буг (Буг) точка стику кордонів не змінює свого положення доти, поки Сторони не домовляться про інше.

Дії Сторін, пов'язані із запобіганням переміщення, пошкодження, зникнення або знищення елементів прикордонного знака, регулюються відповідними положеннями двосторонніх міжнародних договорів держав Сторін.

За відсутності можливості відновлення елементів прикордонного знака на попередньому місці Сторони погодять їх нове місцеположення і укладуть відповідні документи в трьох примірниках, кожний з яких українською, білоруською і польською мовами.

Крім того, Рада ухвалила президентський закон про ратифікацію Протоколу прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини (№0008).

За це рішення проголосували 286 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом ратифіковано Протокол прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії й Угорщини, складений 17 жовтня 2012 року у м. Будапешті, що набирає чинності через 30 днів з дати останнього письмового повідомлення про виконання сторонами всіх внутрішньодержавних юридичних процедур.

У Протоколі зазначається, що прикордонний знак “ТУР” складається з трьох залізобетонних стовпів, з яких один встановлено на території України, другий – на території Румунії, третій – на території Угорщини.

Точка, що знаходиться в місці перетину серединної лінії висохлого старого русла річки Тур та серединної лінії річки Тур, являється стиком державних кордонів.

Кожний стовп цього прикордонного знака э чотирьохсторонньою зрізаною пірамідою з загостреною вершиною.

Прикордонний стовп, який знаходиться на території України, встановлено на правому крутому березі прикордонної річки Тур.

Цей Протокол набирає чинності через 30 днів з дати останнього письмового повідомлення про виконання сторонами всіх внутрішньодержавних юридичних процедур.

Разом з цим втрачають чинність підписаний 30 липня 1949 року в м. Москва Протокол про позначення точки стику державних кордонів Радянського Союзу, Угорської Народної Республіки та Народної Республіки Румунія і Протокол про виміри та утримання прикордонного знака “ТУР”, встановленого на стику державних кордонів України, Угорщини і Румунії, який було підписано 20 листопада 2000 року в м. Нірбатор.