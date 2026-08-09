Археологи виявили у глибокій печері споруду, зведену 176 500 років тому: що їх здивувало

Це відкриття змусило по-новому поглянути на можливості неандертальців.

Майже на глибині 336 метрів у непроглядній темряві печери Брюнікель на південному заході Франції, де нещодавно виловили 230-сантиметрового сома з дивною знахідкою в пащі, археологи виявили два кільця, збудовані з уламків сталагмітів. Про це пишеDaily Galaxy.

Вік цих споруд становить приблизно 176 500 років, що означає, що вони набагато передують появі Homo sapiens у Європі. Це залишає лише одного ймовірного будівничого: неандертальців.

Зазначається, що це відкриття змусило переосмислити можливості неандертальців. Десятиліттями їх зображували як недалеких родичів сучасних людей, нездатних до планування, співпраці та символічного мислення, які, як вважалося, вирізняли наш вид. Печера Брюнікель значно ускладнює цю картину.

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Що робить це місце таким захоплюючим, так це не лише його вік, а й те, наскільки ретельно й цілеспрямовано воно було побудоване. Щоб дістатися до цієї прихованої камери, потрібно було подолати сотні метрів у повній темряві за допомогою штучного освітлення. Той, хто побудував ці кільця, явно мав намір опинитися там і явно мав намір побудувати щось конкретне.

Коло з уламків каменю

Цікаво, що дві кільцеві структури розташовані в найбільшому залі печери й побудовані майже повністю зі сталагмітів, вирваних із дна печери. Більше кільце має розміри 6,7 на 4,5 метра, а менше - 2,2 на 2,1 метра. Загалом будівельники використали близько 400 фрагментів сталагмітів загальною довжиною 112,4 метра та приблизно 2,2 тонни кальциту.

При цьому впадає в око однорідність фрагментів. Більшість фрагментів мають довжину близько 30 сантиметрів, що свідчить про те, що їх не просто відламали й кинули на місце, а навмисно подрібнили до однакового розміру, перш ніж розташувати у вигляді круглих утворень.

Багато фрагментів також мають сліди обгорання, а кальцит місцями почорнів і почервонів, що вказує на навмисний вплив вогню. Однак, чому саме вони були обпалені, залишається відкритим питанням.

Проблеми з датуванням і висновок про причетність неандертальців

Важливо, що причетність до цих знахідок не завжди була настільки очевидною. Коли археологи вперше досліджували печеру Брюнікель у 1990-х роках, фрагмент обпаленої кістки, знайдений серед сталагмітів, вказував на вік близько 47 600 років, що допускало участь сучасних людей.

Як повідомляється в дослідженні, опублікованому в журналі Nature, ситуація змінилася у 2016 році, коли окрема дослідницька група застосувала метод уранового датування безпосередньо до кальциту. Результати значно змістили вік у минуле, приблизно до 176 500 років. Оскільки Homo sapiens на той момент ще не досягли Європи, ці структури могли бути створені лише неандертальцями, на думку дослідників, які проводили датування.

Для чого це було

Зазначається, що призначення кілець залишається справді нез’ясованим. Деякі дослідники висунули гіпотезу про те, що ці споруди слугували своєрідним притулком, збудованим у період, коли регіон був охоплений льодовиковими умовами.

Інші припустили, що вони виконували ритуальну функцію, щось на зразок раннього храму, або просто були побутовим простором із практичним, повсякденним призначенням.

Як зазначили Жак Жаубер та його співавтори у своїй статті 2016 року про результати датування, ця знахідка є безпрецедентною у двох аспектах:

"По-перше, вона свідчить про освоєння глибокого карстового простору (включно з освітленням) доісторичним видом людини. По-друге, йдеться про складні споруди, про які раніше не повідомлялося, створених із сотень частково відкаліброваних, розбитих сталагмітів (спелеофактів), які, судячи з усього, були навмисно переміщені та розміщені на своїх нинішніх місцях, поряд із наявністю кількох спеціально обігріваних зон".

Вчені пішли ще далі, припустивши, що група неандертальців, яка створила ці кільця, мала набагато вищий рівень соціальної організації, ніж вважалося раніше. Це відкриття узгоджується зі зростаючим обсягом даних з інших печерних стоянок, зокрема в Іспанії, де неандертальці створювали малюнки на сталагмітах близько 65 000 років тому.

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