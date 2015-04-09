Коморовський: Україна почала втілювати, а не лише декларувати реформи

"Хотів би ще раз підтвердити, що ми з величезною повагою і з величезною симпатією дивимося на здобутки України, в тому числі у частині прийняття важких рішень, пов’язаних з реформами. У повній мірі цінуємо те, що Україна, в тому числі завдяки Вам, увійшла у фазу втілення, а не лише декларування реформ", - заявив на зустрічі із премєр-міністром України Арсенієм Яценюком президент Польщі Броніслав Коморовський.

"Висловлюючи вдячність за можливість виступити в українському парламенті – звернутися з виступом, спрямованим до усього українського народу, хотів би також сказати, що в ньому прозвучало повне розуміння важкої ситуації в Україні, а також повна підтримка процесу важких реформ в Україні, оскільки це відповідає польському досвіду. Нам це вдалося пройти, коли нам було дуже важко, і вдалося це нам тому, що в нас було трохи розумних людей", - зазначив він.

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"Хотів би також сказати, пане прем’єр-міністре, що наше ставлення до України, підтримка її незалежності і територіальної цілісності, підтримка внутрішніх реформ і прозахідного шляху – це не є кон’юнктурна тимчасова політична мода. Для нас успіх України, її внутрішніх реформ, зміцнення незалежності, досягнення успіхів на шляху до Європи – це завдання стратегічної ваги. Сьогодні ми наповнюємо амбітним змістом стратегічне партнерство між нашими країнами. Але я впевнений, що майбутнє означає ще більш активну співпрацю між нашими країнами. Співпрацю не лише в рамках інституцій західного світу, особливо інституцій Європейського Союзу, але й співпрацю в рамках особливого двостороннього політичного союзу між нашими державами", - наголосив президент Польщі.

"Польща і поляки, маючи повне задоволення від досягнутих нами результатів, тим не менше добре пам’ятають часи, коли було дуже складно. Коли нас гнобила всестороння криза – економічна, політична, моральна – як посткомуністичну країну. Тому може часом дійсно варто запросити якогось поляка, як символ того, що можна досягти мети, якщо важко працювати", - зазначив він.