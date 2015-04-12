В Одесі провели масштабну реконструкцію страти Ісуса (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, у сквері імені Георгія Гамова близько 300 акторів і волонтерів відтворили історичні події, що відбувалися в Єрусалимі близько 2 тис. років тому, за участю Ісуса Христа, Варавви, Пілата, сотника, римських легіонерів, рибалок, ізраїльтян і т. д. Вони пройшли так званою Дорогою скорботи Спасителя Ісуса Христа.

У постановці були задіяні переселенці із зони АТО, які зараз живуть у пансіонаті «Добрий самарянин».

Читайте такожВеликоднє привітання Президента УкраїниТакож у «Віфлеємському містечку» дівчаткам показали майстер-класи з бісероплетіння, плетіння браслетиків, художнього розпису. Хлопчиків навчали майструвати з фольги шолом легіонера, бажаючі могли фотографуватися на пам'ять в автентичному вбранні та подивитись виставу.

Крім того, в реконструкції були задіяні фехтувальники, які продемонстрували різноманітні трюки.

Організатори реконструкції - благодійний фонд «Добрий самарянин» і Одеська народна церква.