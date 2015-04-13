Порошенко та Меркель сподіваються на результативність зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко проінформував Меркель про ескалацію ситуації на Донбасі через неприпинення бойовиками вогню і невиконання ними вимоги повного відведення важкої техніки. Президент України також наголосив на необхідності негайного звільнення усіх заручників.

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Порошенко закликав збільшити Моніторингову місію ОБСЄ і посилити її технічно задля верифікації порушень припинення вогню і відведення техніки.

Президент України і Федеральний канцлер Німеччини погодилися, що необхідно створити всі умови для надходження гуманітарної допомоги для постраждалих, які мешкають у Донецькій та Луганській областях, зокрема тієї, що надходить за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Співрозмовники висловили сподівання на результативність проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» в Берліні та домовились продовжити діалог за її результатами.