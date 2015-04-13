Потрібна міжнародна місія для контролю за виконанням Мінських угод - Клімкін

Як повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник, про це в ході зустрічі "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС заявив представник України на переговорах, міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише Українська правда.

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"На переговорах "нормандської четвірки" Україна наполягає на необхідності прогресу в області обміну військовополоненими. Крім того Україна рішуче виступає за необхідність створення міжнародної місії для контролю за виконанням Мінських домовленостей", - додав Мельник.

Також Клімкін заявив про необхідність забезпечити повний доступ СММ ОБСЄ, щоб перевірити виведення важких озброєнь.