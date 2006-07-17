Біля Верховної Ради - кіно, караоке і бадмінтон

Прихильники антикризової коаліції, які майже п’ять діб живуть у наметовому містечку в Маріїнському парку біля Верховної Ради, проводять шаховий і бадмінтонний турніри, конкурс бардовської та похідної пісні, караоке, конкурс найкращого шаржового малюнку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Крім того, мешканці наметів організували конкурси на найкращий намет та найохайнішу територію, що мають на меті збереження порядку та чистоти в парку.

Для всіх бажаючих демонструватимуться кінофільми, а також звучить музика в кращих традиціях паркового репертуару.

Учасники акції запрошують всіх бажаючих приєднатися до їх відпочинку, тому що, на їх думку, ніщо так не зближує людей як спільне дозвілля.