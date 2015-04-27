Брат втікача Клименка загинув у Єгипті, невдало стрибнувши в басейн - джерело

Про це повідомляє ТСН.

Вранці відразу кілька інтернет-видань написали, що рідний брат соратника Януковича, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, Антон потонув під час дайвінгу в Росії. Втім, точне місце події ніхто не вказав.

За повідомленням власних джерел ТСН з оточення міністра-втікача, його брат загинув в Єгипті. Бізнесмен невдало стрибнув у басейн поруч з власним номером, посковзнувся і вдарився головою.

Читайте такожНа могилі сина Януковича в Криму з'явилася табличка з іменем (фото)

Офіційної інформації про загибель Антона Клименка, який разом з братом втік до Росії, немає. За попередньою інформацією, його поховають завтра в Донецьку.

Нагадаємо, раніше Янукович-молодший загинув на озері Байкал у Росії, провалившись у мікроавтобусі під лід. Його поховали в Севастополі 23 березня на території Свято-Миколаївського храму. На похорон приїздив екс-президент України Віктор Янукович, його дружина Людмила, Олександр Янукович, дружина загиблого Ольга з 5-річним сином Іллею.