Екс-міністр Олександр Клименко підтвердив смерть брата

"25 квітня 2015 року відійшов до Господа мій улюблений брат. Прошу молитов за душу новопреставленого раба Божого Антонія. Вічна йому пам'ять", - написав колишній міністр доходів і зборів на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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25 апреля 2015 года отошел ко Господу мой любимый брат. Прошу молитв о душе новопреставленного раба Божьего Антония. Вечная ему память Posted by Олександр Клименко on 27 квітня 2015 р.

Нагадаємо, вчора УНІАН повідомляв, що вранці відразу кілька інтернет-видань написали, що рідний брат соратника Януковича, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, Антон потонув під час дайвінгу.