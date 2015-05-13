Спеціальний статус для Донбасу й вибори так само важливі, як і відведення озброєння - генсек НАТО

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Йєнс Столтенберг заявляє, що спеціальний статус для Донбасу та вибори так само важливі, як і відведення важкого озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після засідання Комісії НАТО-Україна.

"Дуже важливо, щоб Мінські угоди були імплементовані повністю. Це означає повне дотримання режиму припинення вогню всіма сторонами. Це означає відведення важкого озброєння, а також означає, що спостерігачі ОБСЄ повинні мати повний доступ та гарантії безпеки, яких вони потребують для належного спостереження за імплементацією угоди про режим припинення вогню", - наголосив Столтенберг.

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За його словами, це також має відношення до політичних положень Мінських угод, які повинні бути повністю імплементовані. "І звичайно це включає, що регіон Донбасу повинен мати спеціальний статус та вибори, які повинні відбутися", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО висловлює підтримку для впровадження всіх складових Мінських угод.