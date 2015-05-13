Меркель: повного припинення вогню на Донбасі поки що не відбулося

Про це перед зустріччю з президентом України Петром Порошенком у Берліні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Бі-бі-сі. "Враховуючи прийняті в лютому мінські угоди, ми повинні визнати, що ми зараз не досягли того пункту, де хотіли б бути. Повного припинення вогню так і не відбулося", - констатувала канцлер Німеччини.

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При цьому вона додала, що на шляху до миру Україна заслужила усіляку підтримку, і Берлін хоче її надати, передає DW.DE.

У свою чергу Петро Порошенко відзначив, що Україна прагне виконати всі 13 пунктів мінських домовленостей, домогтися повного встановлення режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.