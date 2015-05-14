Найбільша платіжна система заблокувала збір грошей на доповідь Нємцова
Опозиційний активіст Всеволод Чагаєв повідомив, що сервіс PayPal заблокував рахунок для збору коштів на публікацію доповіді Бориса Нємцова "Путін.Війна".
Служба технічної підтримки сервісу пояснила, що PayPal "не надає можливість користуватися своєю системою для збору пожертв на діяльність політичних партій і політичних цілей в Росії". Активіст опублікував повідомлення від техпідтримки PayPal в Twitter.
PayPal has blocked the account to raise funds for printing Boris Nemtsovs' report "Putin.War" pic.twitter.com/vfn0itFLMg
— Vsevolod Chagaev (@SevaChagaev) May 14, 2015
Як повідомляв УНІАН, 12 травня в Москві відбулася презентація доповіді «Путін.Війна», підготовленої соратниками убитого в кінці лютого російського опозиціонера Бориса Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.
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Доповідь складається з 12 розділів і описує всі аспекти російського вторгнення в Україну. Зокрема, автори документа пояснюють, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну потрібна війна в Україні, а також описують методи роботи російської пропаганди.
Окремо автори розповідають, як Росія анексувала Крим, наводять докази участі російських військових у боях на сході України. У документі пояснюється, що російські бойовики не є добровольцями, оскільки отримують гроші за участь в бойових діях. У доповіді наводяться дані багатьох російських військових, які загинули в Україні, а також докази поставки озброєнь і військової техніки бойовикам на Донбас.