Найбільша платіжна система заблокувала збір грошей на доповідь Нємцова

Служба технічної підтримки сервісу пояснила, що PayPal "не надає можливість користуватися своєю системою для збору пожертв на діяльність політичних партій і політичних цілей в Росії". Активіст опублікував повідомлення від техпідтримки PayPal в Twitter.

PayPal has blocked the account to raise funds for printing Boris Nemtsovs' report "Putin.War" pic.twitter.com/vfn0itFLMg — Vsevolod Chagaev (@SevaChagaev) May 14, 2015

Як повідомляв УНІАН, 12 травня в Москві відбулася презентація доповіді «Путін.Війна», підготовленої соратниками убитого в кінці лютого російського опозиціонера Бориса Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.

Читайте такожВ НАТО заявили, що доповідь Нємцова доводить присутність військ РФ в Україні: "Путін бреше"

Доповідь складається з 12 розділів і описує всі аспекти російського вторгнення в Україну. Зокрема, автори документа пояснюють, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну потрібна війна в Україні, а також описують методи роботи російської пропаганди.

Окремо автори розповідають, як Росія анексувала Крим, наводять докази участі російських військових у боях на сході України. У документі пояснюється, що російські бойовики не є добровольцями, оскільки отримують гроші за участь в бойових діях. У доповіді наводяться дані багатьох російських військових, які загинули в Україні, а також докази поставки озброєнь і військової техніки бойовикам на Донбас.