ЗМІ: Киргизстан вибачився за нічне затримання Джемілєва

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу Джемілєва.

"Також відомо, що українське консульство в Бішкеку вже взяло ситуацію під свій контроль і піклується про те, щоб надалі не виникало таких непорозумінь", – повідомляють в офісі Уповноваженого.

Вночі в Бішкекському аеропорту місцева поліція протягом 3 годин утримувала народного депутата Верховної Ради України, національного лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та його радника, делегати Курултаю кримськотатарського народу Рустема Умерова.

Читайте такожКраснодарський суд відмовився припинити справу сина ДжемілєваПізніше в офісі Уповноваженого президента України з питань кримськотатарського народу повідомили, що консульство України в Киргизстані розбирається в інциденті, зазначивши, що правоохоронці Киргизстану своїми діями порушили Віденську конвенцію.

За даними відомства, Мустафа Джемілєв і його радник Рустем Умеров 2 червня беруть участь у міжнародній конференції в Киргизстані. Тема конференції – «Питання міграції в Центральній Азії». Організаторами заходу виступають Жогорку Кенеш Киргизької Республіки і Парламентська Асамблея Ради Європи.