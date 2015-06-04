Коаліція має нести відповідальність за роботу своїх міністрів в Уряді - депутат

15:00, 04 червня 2015
Політика
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Парламентська коаліція має спільно нести відповідальність за роботу Уряду і кожного окремо делегованого туди міністра. 

Фото УНИАН

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський після щорічного послання Президента Верховній Раді. 

"Всі озвучені Президентом тези ми усі разом - Парламент, коаліція - будемо імплементовувати, і ніхто нам не завадить", - наголосив він. 

"У нас парламентсько-президентська республіка. У нас коаліція несе відповідальність як за Уряд, так і за членів цього Уряду. Є багато критики. Є критика, вибачте мене, липова, яку проплачують олігархічні клани проти того чи іншого політика, а є конструктивна", - наголосив народний депутат. 

"Ми будемо давати оцінку діяльності того чи іншого міністра. Я думаю, що це буде зроблено до місцевих виборів", - підсумував Сергій Пашинський.

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