Коаліція має нести відповідальність за роботу своїх міністрів в Уряді - депутат

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський після щорічного послання Президента Верховній Раді.

"Всі озвучені Президентом тези ми усі разом - Парламент, коаліція - будемо імплементовувати, і ніхто нам не завадить", - наголосив він.

"У нас парламентсько-президентська республіка. У нас коаліція несе відповідальність як за Уряд, так і за членів цього Уряду. Є багато критики. Є критика, вибачте мене, липова, яку проплачують олігархічні клани проти того чи іншого політика, а є конструктивна", - наголосив народний депутат.

"Ми будемо давати оцінку діяльності того чи іншого міністра. Я думаю, що це буде зроблено до місцевих виборів", - підсумував Сергій Пашинський.