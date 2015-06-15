У Кремлі хочуть пояснень слів Порошенка про "хабар" Януковичу від Росії за відмову підписати Угоду про асоціацію

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Коли ми чуємо подібні заяви (президента України Петра Порошенка), ми очікуємо в першу чергу роз'яснень, відмовляється нинішня влада від зобов'язань, з яких нас в першу чергу цікавлять фінансові", - зазначив Пєсков.

Представник Кремля наголосив: "екс-президент України Янукович був повалений в результаті незаконного і неконституційного перевороту". Пєсков також зазначив, що "поки ми відповіді на це питання (про правонаступництво), не маємо". "Чесно кажучи, мені важко відповісти, чи є ці висловлювання президента Порошенко відповіддю на це основне питання", - зізнався Пєсков.

Читайте такожКремль заявив, що надії на реалізацію мінського плану все менше і меншеПєсков відповів негативно на питання, чи буде Росія ставити питання про нелегітимність нинішньої київської влади, якщо Україна буде піддавати сумніву необхідність виплати російського кредиту. "Ні, справа не в цьому. Якщо мова йде про легітимність влади в Україні, питання - чи заперечують вони, власне, право спадкоємності України як держави, тобто, несе Україна міжнародні зобов'язання або відмовляється від міжнародних зобов'язань", - пояснив він.

Дана реакція пов'язана з заявою президента України Петра Порошенко в інтерв'ю Bloomberg, в якому він назвав хабарем виділений Росією в кінці 2013 року кредит у розмірі $3 млрд. Порошенко зазначив, що РФ надала Україні кошти відразу після того, як Янукович відмовився підписати у Вільнюсі Угоду про асоціацію з ЄС.

Читайте такожПорошенко: Після анексії Криму Росією глобальної системи безпеки не існуєПри цьому президент заявив, що Україна демонструє відповідальну поведінку в даному питанні. Президент вважає можливим підняти на найвищому рівні питання про використання даних коштів в якості компенсації Росії за агресію перед Україною.

Відповідаючи на питання про те, чи обговорювалася тема про виплату $3 млрд між президентами Порошенко зазначив, що Володимир Путін ніколи не піднімав це питання.

Читайте такожНа обслуговування боргів Януковича ми витрачаємо стільки ж, скільки на оборону - прем'єрУ контексті того, чи варто застосовувати до даної позики умови комерційних кредитів Порошенко зазначив: "Наскільки я розумію, Росія кілька днів або тижнів тому визнала, що цей кредит досі обслуговується Міністерством фінансів, а не іншими інвесторами. У нас досі точиться дискусія - це комерційні євробонди, або державний кредит. (...) Це показує, що це були комерційні євробонди, але я думаю, що все ще буде дискусія з цього питання".