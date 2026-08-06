Розвідувальні відносини між США та Україною значно покращилися, - Politico

Сенатор Тім Кейн, член комітету з питань збройних сил від Демократичної партії, заявив, що особисто помітив ознаки поліпшення.

Відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією між США та Україною значно покращилися з березня 2025 року, коли Білий дім на короткий час перекрив потік даних після провальної зустрічі в Овальному кабінеті між президентом Дональдом Трампом і лідером України Володимиром Зеленським.

Як пише Politico, сенатор Марк Уорнер (демократ від штату Вірджинія), високопоставлений член Комітету з розвідки та давній прихильник збільшення американської допомоги Україні, заявив, що бачить поліпшення у відносинах щодо обміну розвідувальною інформацією та вважає, що це допомогло Києву здобути перевагу у війні проти РФ.

"Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася. Це, у поєднанні, як я вважаю, з дійсно розумною стратегією використання безпілотників дальньої дії, значно покращило становище українців", - сказав він.

Відео дня

Сенатори-республіканці Джон Корнін, ще один член комітету з розвідки, та Роджер Вікер, голова Комітету Сенату з питань збройних сил, погодилися з тим, що обмін розвідувальною інформацією активізувався. Корнін заявив:

"Схоже, що це дійсно так. Усі люблять переможців, і, здається, Україна переломила хід подій".

Сенатор Тім Кейн, член комітету з питань збройних сил від Демократичної партії, заявив, що особисто бачив ознаки поліпшення.

"Я був в Україні у квітні 2025 року і знову там у липні 2026 року. І я відчуваю, що в комунікації стало більше довіри", - сказав він.

Що кажуть експерти

Зазначається, що давні спостерігачі за ситуацією в Україні, які підтримують зв’язок з офіційними особами в регіоні, повідомили, що обмін розвідувальною інформацією повернувся до колишніх максимумів.

Джордж Баррос, директор з інновацій та відкритих джерел інформації у войовничо налаштованому Інституті вивчення війни, нагадав, що минулого року Трамп схвалив обмін розвідувальною інформацією для нанесення українськими силами ударів по російській енергетичній інфраструктурі, що має вирішальне значення для створення "належного механізму стимулів", щоб підштовхнути Москву до переговорів. Він пояснив:

"Ці удари були надзвичайно ефективними, і вони стали набагато ефективнішими лише починаючи з 2025 року, з приходом до влади нової адміністрації Трампа, коли розпочався обмін розвідувальною інформацією, що допомагає українцям отримувати якіснішу інформацію для підвищення ефективності своїх ударів. І я думаю, це перемога, тому що це частина більш масштабної та послідовної стратегії щодо створення реальних втрат".

За його словами, американські системи раннього попередження повідомляють українцям про підготовку російських ракетних ударів з перших днів війни.

Джон Гербст, який обіймав посаду посла США в Україні з 2003 по 2006 рік, упевнений, що Вашингтон також може отримати вигоду від розвідувальних даних Києва.

"Немає жодних сумнівів у наступному: Україна володіє видатними розвідувальними даними про Росію", - сказав він.

Відносини між Трампом і Зеленським

Раніше журналіст Джонатан Тамарі писав, що динаміка відносин між президентом України Володимиром Зеленським і главою Білого дому Дональдом Трампом кардинально змінилася після їхньої бурхливої сварки в Овальному кабінеті минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: