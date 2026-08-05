Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 6 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,63 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 6 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,63 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 9 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,72/44,75 грн/дол., а до євро - 51,67/51,69 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 5 серпня подешевшав на 11 копійок і складав 44,97 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,48 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 16 копійок і становив 51,82 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,21 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 51,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

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