Ель-Ніньо може спричинити голод у 45 країнах: в ООН опублікували попередження

З нестачею продовольства вже зіткнулися близько 225 мільйонів людей.

Близько 50 мільйонів людей можуть опинитися в стані гострого голоду до кінця наступного року через погодне явище Ель-Ніньо, яке швидко набирає обертів. Крім того, пише The Guardian, сотні мільйонів жителів Африки вже зіткнулися з ризиком голоду через багаторічну посуху. А ціни на продовольство зростають через війну в Ірані.

Автори зазначають, що цього року Ель-Ніньо може спричинити значні зміни погоди. При цьому, навіть якщо зміни будуть помірними, вони підштовхнуть багато країн до критичної межі. З нестачею продовольства можуть зіткнутися близько 225 мільйонів людей у 45 країнах, попередила Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП).

Згідно з їхніми даними, найбільше постраждають Центральна та Південна Америка, Карибський басейн і Південна Африка. У Південній та Південно-Східній Азії, ймовірно, випаде менше опадів, ніж зазвичай, що створить серйозні проблеми для сільського господарства та фермерів.

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Зростання цін на продукти харчування

Приватні аналітики вже попереджали про вплив наростаючого явища Ель-Ніньо на світові ціни на продовольство. Але тепер і представники ООН заявляють, що наслідки екстремальних погодних явищ можуть призвести до скорочення програм допомоги для бідних країн, на які виділено не менше 80 мільйонів доларів.

Ситуацію можуть пом’якшити залишки торішнього врожаю, який був надзвичайно хорошим. А найбільший вплив на продовольчу безпеку в Південній Африці матиме період нестачі продовольства у 2027–2028 роках

На що впливає Ель-Ніньо

Це погодне явище, яке формується кожні кілька років у Тихому океані. Воно спричиняє зміни в характері випадання опадів по всьому світу. Цього року Ель-Ніньо, ймовірно, буде найсильнішим щонайменше за останні 70 років.

На масштаби та силу цього явища цього року сильно впливає кліматична криза. Ель-Ніньо у поєднанні з глобальним потеплінням може призвести до найспекотнішого року за всю історію спостережень. Найспекотнішим може виявитися або 2026 рік, або 2027-й.

Продовольча криза – більше новин

Нагадаємо, що світові ціни на продовольство вже зростають. На думку експертів, причиною стало поєднання трьох факторів: війни в Україні та Ірані, тривалої спеки в Європі та кліматичного явища в Тихому океані.

При цьому ситуація в Чорному морі значно загострює проблему. Справа в тому, що Україна та Росія забезпечують до 25 відсотків світової торгівлі пшеницею, а також мають визначальний вплив на ринок соняшникової олії та значний – на ринок кукурудзи.

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