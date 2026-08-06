Швеція передасть Україні судно з 'тіньового флоту' Росії

Після затримання у Швеції, українська сторона звернулася із запитом про арешт судна.

Суд у Швеції прийняв рішення передати Україні судно "тіньового флоту" Росії Caffa, яке, за даними українського слідства, незаконно вивозило зерно з окупованого Севастополя. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

"Я вітаю рішення Верховного суду Швеції підтримати арешт та передачу Україні судна російського тіньового флоту Caffa. Це знакове рішення створює важливий прецедент, демонструючи, що рішучі дії правоохоронних органів та прокуратури у поєднанні з незалежною та неупередженою судовою системою можуть перетворити принцип відповідальності на відчутні результати. Ми продовжуємо працювати над протидією тіньовому флоту Росії та його здатності заробляти гроші на свою війну", - зазначив він.

Раніше Суспільне розповідало, за судном Caffa українські розслідувачі почали стежити ще в червні 2025 року.

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"Судно переоформило власників, менеджмент, прапор і прийшло в окупований Севастополь в кінці червня. Ми його там помітили, звернули увагу на прапор, тому що на той період воно тільки його оформило, а в базі вже фігурувало як Guinea False", - пояснювала Катерина Яресько, журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець".

Судно Caffa

Тоді в Україні за цим фактом відкрили кримінальне провадження і в листопаді 2025 запровадили санкції проти Caffa. Тому після затримання у Швеції, українська сторона звернулася із запитом про арешт судна.

"До компетентних органів Королівства Швеція були направлені матеріали кримінального провадження, які підтверджували обставини, встановлені українським слідством. Йшлося про відомості щодо діяльності судна, його маршрутів, використання закритих кримських портів, а також про обґрунтування необхідності проведення процесуальних дій", - пояснив головного управління СБУ в АР Крим.

На початку червня шведський суд підтримав позицію української сторони та арештував судно.

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