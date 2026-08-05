Можливий дефіцит товарів: Росія знищила склади відомих брендів одягу та взуття

У Puma та Intertop вже займаються відновленням логістики.

Унаслідок російського обстрілу в ніч на 5 серпня знищено склади відомих брендів одягу та взуття. Зокрема, під удар Росії потрапив логістичний комплекс Puma, повідомляє компанія в соцмережі Instagram.

"Унаслідок російської балістичної атаки в ніч проти 5 серпня було повністю знищено логістичний комплекс із товарами PUMA. На щастя, наша команда не постраждала", – зазначили у компанії.

У Puma не виключають, що в найближчі тижні або навіть місяці в Україні може спостерігатися нестача окремих товарів бренду. Водночас представники компанії зазначають, що робиться все можливе для відновлення логістики.

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Під час атаки постраждала також інфраструктура фейшн-компанії Intertop Ukraine.

"Цієї ночі внаслідок чергової російської атаки було повністю знищено головний логістичний склад, де зберігалися товари Intertop Ukraine – високотехнологічний комплекс Denka Logistics, який багато років був основним логістичним вузлом MTI Group", – повідомили у компанії, додавши, що згиблих та постраждалих серед працівників немає.

В Intertop кажуть, що масштаби руйнувань надзвичайно великі. Разом зі складом компанія втратила значну частину товарних запасів, логістичну інфраструктуру та обладнання. При цьому компанія продовжує працювати. Зараз її фахівці оцінюють наслідки атаки та перелаштовують логістичні процеси.

Удар РФ по Україні у ніч на 5 серпня - останні новини

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 серпня російські війська випустили по Україні чотири протикорабельні ракети, 24 балістичні ракети та ударні безпілотники. Жодну з балістичних ракет українським силам ППО перехопити не вдалося. Водночас Сили оборони знешкодили 98 ворожих БпЛА.

Унаслідок російської атаки загинули громадяни України. Крім того, постраждало багато інфраструктурних і торговельних об’єктів. Зокрема, було знищено центральний склад відомого німецького виробника моторних олив, мастил і автохімії Liqui Moly.

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