Ховалась під землею понад 1600 років: в Англії знайшли унікальну римську віллу

Вчені припускають, що вілла належала заможній та впливовій родині.

Археологи у Великій Британії виявили залишки великої римської вілли IV століття, яка понад 1600 років була похована під сільськогосподарськими угіддями в графстві Девон, повідомляє Fox News.

Давню садибу знайшли між селами Галбертон і Семпфорд-Певерелл. Розкопки проводилися в межах проєкту Saving Halberton's Ancient Roman Environment (SHARE), який реалізують Університет Ексетера та організація Cotswold Archaeology.

Найціннішою знахідкою стала багатофарбна римська мозаїка, складена з тисяч дрібних кам'яних кубиків у вигляді квіткового орнаменту.

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За словами археолога графства Девон Білла Горнера, це найзахідніший приклад поліхромної мозаїки, будь-коли знайдений у римській віллі на території Британії.

"Ця мозаїка, як і інші ознаки заможності та римської культури, демонструє, наскільки навіть віддалені райони провінції були інтегровані до Римської імперії", – зазначив Горнер.

Під час розкопок археологи також дослідили дві кам'яні споруди. Одна з них, імовірно, була римською лазнею, інша використовувалася для господарських потреб.

Серед знайдених артефактів: мідний браслет; посріблена ложка; келих для напоїв; численні фрагменти кераміки; гравірований дорогоцінний камінь із зображенням богині Перемоги.

Мозаїка виконана з червоних, білих і темно-синіх кам'яних кубиків, які утворюють стилізовану квітку з вісьмома пелюстками.

Науковці вважають, що вілла була домівкою багатої та впливової римської родини.

Керівниця проєкту, професорка археології Університету Ексетера Сьюзен Гріні, зізналася, що дослідники не очікували виявити настільки розкішний банний комплекс.

За її словами, ще на початку робіт було зрозуміло, що пам'ятка має важливе значення для вивчення процесу романізації Девону, однак розкопки принесли набагато більше несподіваних відкриттів, ніж очікувалося.

Історія знахідки

Уперше про існування давньоримської пам'ятки стало відомо ще у 2004 році, коли місцевий шукач скарбів Джон Гілл виявив на цій території римські артефакти за допомогою металошукача.

Наразі фахівці готують мозаїку до транспортування в музей Tiverton Museum of Mid-Devon Life, де її зможуть побачити відвідувачі.

Відкриття стало ще одним у низці значних археологічних знахідок римської доби у Великій Британії. Минулого року в Котсуолдсі археологи виявили велике римське поселення віком близько 2 тисяч років, а цього літа під час підготовки до будівництва залізниці знайшли рідкісну римську монету та цілий комплекс стародавніх артефактів.

Вчені знайшли скам'янілість віком 245 мільйонів років

Нагадаємо, що скам’янілість, яку раніше знайшли в Китаї, дала вченим рідкісну можливість зазирнути всередину морської рептилії, що жила близько 245 мільйонів років тому.

У зразку зберіглася значна частина травної системи, що робить його найдавнішим із відомих скам’янілостей рептилій із практично неушкодженим травним трактом.

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